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Федун рассказал, как прошло заседание по судейству в РФС

Федун рассказал, как прошло заседание по судейству в РФС
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.

«Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, – правильная. Остальное нас попросили не комментировать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о назначении на должность руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца. Ранее пост занимал Николай Левников.

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