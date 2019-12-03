Федун рассказал, как прошло заседание по судейству в РФС

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.



«Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, – правильная. Остальное нас попросили не комментировать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о назначении на должность руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца. Ранее пост занимал Николай Левников.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика игроков.