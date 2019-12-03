Егоров: Тедеско зашёл в судейскую после матча с «Зенитом» с разрешения Мешкова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о поведении главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).



«Тедеско пришёл в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по одиннадцатиметровому удару, Мешков ему всё объяснил и попросил выйти из команты.



При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее сообщалось, что судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак».

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак»