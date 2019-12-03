«Спартак» отправит в департамент судейства видеоподборку из матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, какие действия «Спартак» намерен предпринять после матча с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России (0:1).



«Спартак» собирается прислать письмо с видеоподборкой, которую мы отправим на рассмотрение в экспертную комиссию. После заявления Тедеско про неназначенный одиннадцатиметровый мы сами отправили заявление в комиссию, но потом узнали, что у клуба есть вопросы ещё по некоторым вопросам. Пока ничего не получили», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика игроков.

Егоров: Тедеско зашёл в судейскую после матча с «Зенитом» с разрешения Мешкова