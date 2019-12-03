Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева
Врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов дал комментарий о состоянии главного тренера команды Вадима Евсеева.
«Евсееву оказана первая помощь. Вечером предстоит дополнительное обследование, после которого будет определена тактика лечения. Характер травмы разглашать не буду», — сказал Жданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Ахмат» – «Уфа» состоится 7 декабря на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. После 18 туров «Ахмат», набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (22) располагается на восьмой строчке.
Ранее РПЛ перенесла матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии ангины в стане хозяев.
«Уфа»: Евсеев получил травму. Попытаемся перенести матч или отменим тренировки
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