Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

Врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов дал комментарий о состоянии главного тренера команды Вадима Евсеева.



«Евсееву оказана первая помощь. Вечером предстоит дополнительное обследование, после которого будет определена тактика лечения. Характер травмы разглашать не буду», — сказал Жданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Ахмат» – «Уфа» состоится 7 декабря на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. После 18 туров «Ахмат», набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (22) располагается на восьмой строчке.



Ранее РПЛ перенесла матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии ангины в стане хозяев.