Федун отказался комментировать судейство в матче «Зенит» — «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать работу арбитров в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.
«Зенит» – «Спартак»? Без комментариев», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Зенит» – «Спартак» состоялся 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу во встрече одержали сине-бело-голубые – 1:0. Автором гола стал защитник красно-белых Илья Кутепов, отправивший мяч в собственные ворота.
После 18 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 42 очками в активе и на 8 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Локомотива». «Спартак» (22) располагается на девятой строчке.
- 3 декабря 2019
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