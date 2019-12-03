Баринов: здорово, что болельщики стали ближе к команде. Это придаёт уверенности

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов дал комментарий о розыгрыше промокодов на покупку билетов чемпионата Европы — 2020.
«Здорово, что болельщики стали ближе к команде. Это придаёт уверенности. Очень здорово, что РФС провёл такое мероприятие. У нас очень хорошая группа, все соперники играющие. Бельгия сейчас самая сильная сборная. Будем настраиваться, и надеюсь, что у нас всё получится. Всем футболистам приятнее играть при своих болельщиках — они гонят команду вперёд. Нас сейчас везде хорошо поддерживают», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Всего на конкурс зарегистрировалось 116 тыс. человек, но победителями стали всего 6000 — они получили промокод на покупку двух билетов на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2020 года.
- 3 декабря 2019
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