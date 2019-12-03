Баринов позвонил победителям розыгрыша билетов на Евро-2020. Видео

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов принял участие в розыгрыше промокодов на покупку билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года, который прошёл сегодня, 3 декабря, в Российском футбольном союзе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



По итогам розыгрыша, в котором поучаствовали 116 тыс. человек, были определены 6000 победителей. Некоторым из них Баринов позвонил лично, чтобы поздравить и уведомить о победе. Собеседники футболиста не скрывали радости и поначалу не верили, что разговаривают с футболистом национальной команды.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».



Евро-2020 пройдёт в нескольких странах следующим летом. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.