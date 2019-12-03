Моуринью: я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но эта глава закрыта

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий о предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но я буду пытаться у них выиграть. Я думаю, что так же и они будут смотреть на меня. Сульшер — тот, кто будет пытаться выиграть матч для болельщиков «МЮ», поэтому, конечно же, они будут поддерживать его, а не меня. Мне кажется, что фанаты проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут меня и будут переживать за свою команду, чтобы добиться желаемого результата.

«Манчестер Юнайтед» остался в моей книге историй. Эта глава закрыта. Я многому научился за всё то время, что был в клубе, но теперь я оцениваю их как соперника», — приводит слова Моуринью Sky Sports.