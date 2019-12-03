5 лучших голов 14-го тура АПЛ. Видео
Представлен топ-5 голов 14-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку мощнейший удар полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне по воротам «Ньюкасл Юнайтед» (2:2). Следом идёт ответный мяч «сорок» в исполнении хавбека Джонджо Шелви после розыгрыша штрафного.
Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессвел поразил ворота «Челси» после финта в штафной площади и принёс своей команде победу со счётом 1:0.
Полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон великолепно исполнил штрафной удар в матче с «Тоттенхэмом», но не спас команду от поражения – 2:3.
Замыкает список красивый удар хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша с угла штрафной площади по воротам «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
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