5 лучших голов 14-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 голов 14-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку мощнейший удар полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне по воротам «Ньюкасл Юнайтед» (2:2). Следом идёт ответный мяч «сорок» в исполнении хавбека Джонджо Шелви после розыгрыша штрафного.



Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессвел поразил ворота «Челси» после финта в штафной площади и принёс своей команде победу со счётом 1:0.



Полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон великолепно исполнил штрафной удар в матче с «Тоттенхэмом», но не спас команду от поражения – 2:3.



Замыкает список красивый удар хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша с угла штрафной площади по воротам «Манчестер Юнайтед» (2:2).

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Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.