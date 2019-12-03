Умяров признан лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров стал победителем в голосовании «Первый шаг», учреждённый в этом году Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».
В голосовании принимали участие руководители РФС, Российской Премьер-Лиги, ФНЛ и ПФЛ, а также главные тренеры клубов, эксперты и представители СМИ.
⠀
Всего 61 из 83 проголосовавших отдали предпочтение 19-летнему полузащитнику «Спартака».
⠀
«Поздравляем, Наиль!» — написал клуб в официальном инстаграм-аккаунте.
Наиль Умяров дебютировал за основной состав «Спартака» в марте 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), выйдя на замену на 85-й минуте. Также в августе текущего года он был впервые вызван в молодёжную сборную России.
Тедеско: «Спартак» будет привлекать молодёжь. Случай с Умяровым уникален
- 3 декабря 2019
-
17:57
-
17:45
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:27
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:35
-
15:09
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:08
Партнерский контент