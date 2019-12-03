Умяров признан лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров стал победителем в голосовании «Первый шаг», учреждённый в этом году Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».

В голосовании принимали участие руководители РФС, Российской Премьер-Лиги, ФНЛ и ПФЛ, а также главные тренеры клубов, эксперты и представители СМИ.

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Всего 61 из 83 проголосовавших отдали предпочтение 19-летнему полузащитнику «Спартака».

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«Поздравляем, Наиль!» — написал клуб в официальном инстаграм-аккаунте.

Наиль Умяров дебютировал за основной состав «Спартака» в марте 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), выйдя на замену на 85-й минуте. Также в августе текущего года он был впервые вызван в молодёжную сборную России.