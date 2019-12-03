Ван Дейк — монстр, но «Золотой мяч» заслужил другой. Разбор 14-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт опубликовали новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Они обсуждают увольнение Эмери из «Арсенала» и кризиса «Ман Сити», а также удивляются выступлению «Эвертона» и «Вест Хэму». Ну и долго анализируют тему вручения «Золотого мяча»: за что, кому и почему.
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В этом выпуске:
01.05 – вечеринка по поводу ухода Эмери.
10.30 – мы нашли лучшего тренера для «Арсенала».
20.37 – очень плохой Габи Жезус.
26.46 – Гвардиола (не) виноват!
32.39 – удивительная история нового вратаря «Вест Хэма».
35.28 – чем был хорош «Вест Хэм» в матче с «Челси».
38.41 – объясняем, что такое big chance в футболе.
41.59 – Жиру жалко.
43.58 – Аааааа! У «МЮ» шесть очков до зоны вылета.
51.30 – фантастический камбэк «Лестера».
55.03 – «Эвертон» прям удивил. Как «Вест Хэм».
59.25 – Моуринью делает шоу.
1.07,07 – круче «Ливерпуля» только «Рома».
1.15,26 – Кирилл Хаит отдаёт свой «Золотой мяч». Кажется, он сошёл с ума.
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