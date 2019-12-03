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Клопп — о «Золотом мяче» Месси: таково мнение людей, у меня нет с этим проблем

Клопп — о «Золотом мяче» Месси: таково мнение людей, у меня нет с этим проблем
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Напомним, обладателем награды стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Таково мнение людей. У меня нет с этим проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё Марадона, но игру Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шестой „Золотой мяч“.

Что касается ван Дейка, я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу чемпионов и набрали 97 очков. Невозможно достичь подобного без высококлассных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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