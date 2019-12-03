Клопп — о «Золотом мяче» Месси: таково мнение людей, у меня нет с этим проблем
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Напомним, обладателем награды стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
«Таково мнение людей. У меня нет с этим проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё Марадона, но игру Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шестой „Золотой мяч“.
Что касается ван Дейка, я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу чемпионов и набрали 97 очков. Невозможно достичь подобного без высококлассных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- 3 декабря 2019
-
17:45
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:27
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:35
-
15:09
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:08
-
12:52
Партнерский контент