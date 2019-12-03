Президент ПФЛ — о реформе: старая система требует пересмотра
Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов поделился подробностями реформирования структуры первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.
«Рассматривались два проекта: три группы и четыре группы. Подобные структуры уже имели место в российском футболе. Также есть обстоятельства, которые заставляют задуматься об изменениях. Нынешняя структура была введена давно, больше 10 лет назад, а состав участников держится на уровне 60-62 команды уже около шести лет. Конечно, это требует пересмотра. Проделана большая работа на уровне администраций. Да, новшества всегда пугают, но есть аналоги, как в российском спорте, например в хоккее», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
ПФЛ выбрала структуру проведения первенства сезона-2020/21
- 3 декабря 2019
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