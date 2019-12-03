Пуйоль — Месси: уверен, ты продолжишь выигрывать «Золотой мяч»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, который выиграл шестой «Золотой мяч» за карьеру.
«Поздравляю Лео! Шесть „Золотых мячей“ уже у тебя. Уверен, ты продолжишь его выигрывать. Спасибо, что даёшь нам возможность наслаждаться. Ты — пример страсти и любви к футболу», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».
Ранее 32-летний Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69
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