Фанаты «Зенита» попросили проверить арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики «Зенита» призвали представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике фанатов «Спартака», арестованных на 15 суток за нецензурную брань у отеля на Кирочной улице в преддверии матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), сообщает «Фонтанка».



По информации источника, болельщики были обеспокоены тем, что некоторые полицейские могут оказаться фанатами «Зенита» и, следовательно, могут предвзято отнестись к болельщикам московского клуба. Сами задержанные сообщили, что сотрудники полиции ведут себя корректно.



Напомним, днём 1 декабря группа фанатов нецензурно выражалась в общественном месте. На замечания никто из них не реагировал. Суд признал фанатов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».

Суд арестовал троих фанатов «Спартака» на 15 суток