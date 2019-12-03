Фанаты «Зенита» попросили проверить арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики «Зенита» призвали представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике фанатов «Спартака», арестованных на 15 суток за нецензурную брань у отеля на Кирочной улице в преддверии матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), сообщает «Фонтанка».
По информации источника, болельщики были обеспокоены тем, что некоторые полицейские могут оказаться фанатами «Зенита» и, следовательно, могут предвзято отнестись к болельщикам московского клуба. Сами задержанные сообщили, что сотрудники полиции ведут себя корректно.
Напомним, днём 1 декабря группа фанатов нецензурно выражалась в общественном месте. На замечания никто из них не реагировал. Суд признал фанатов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».
- 3 декабря 2019
-
19:25
-
19:24
-
19:08
-
19:06
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:19
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:27
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:35
-
15:09
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:22