Черышев приступил к тренировкам в общей группе
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном «твиттере» испанского клуба.
Футболист провёл полноценное занятие. Также в общей группе занимался защитник Муктар Дьякаби.
Черышев пропустил около месяца из-за повреждения бедра, которое он получил 5 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Дм. Черышев: говорили о «Зените», но Денис сказал — хочу играть в сильной лиге
- 3 декабря 2019
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