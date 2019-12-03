Черышев приступил к тренировкам в общей группе

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном «твиттере» испанского клуба.

Футболист провёл полноценное занятие. Также в общей группе занимался защитник Муктар Дьякаби.

Черышев пропустил около месяца из-за повреждения бедра, которое он получил 5 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.