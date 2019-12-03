Лихтштайнер: возможно, у Эмери были проблемы с лучшими игроками «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер поделился мнением о работе бывшего наставника «канониров» Унаи Эмери.

«В течение долгого времени всё было действительно хорошо, но я не понимаю, что произошло в последние два месяца. В прошлом сезоне «Арсенал» играл великолепно. Я не могу говорить о тренере плохо. Это слишком просто, все пытаются что-то сказать про него.

Я бы сказал, что Эмери хороший тренер, но у него, возможно, были проблемы с лучшими игроками «Арсенала». У него не сложились отношения со звёздами, поэтому им не удалось работать больше, чтобы добиваться хороших результатов», — приводит слова Лихтштайнера Inews.

Напомним, Эмери был отправлен в отставку 29 ноября. Вместо него временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредрик Юнгберг.