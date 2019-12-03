Алисон: для меня большая честь получить трофей имени Яшина, я счастлив

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал получение первого трофея имени Льва Яшина. Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч».
«Для меня большая честь получить эту награду. Я хочу поблагодарить мою семью, жену, которая всегда и везде меня поддерживает. Хочу поблагодарить моих родителей, которые сейчас в Бразилии, и бога. Это большая честь, что он дал мне в 2019 году выиграть Лигу чемпионов и несколько индивидуальных наград.
Я чувствую себя счастливым и благодарным. Хочу сказать спасибо моим товарищам по команде и всему персоналу „Ливерпуля“. Большое спасибо», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».
- 3 декабря 2019
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