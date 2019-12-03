Слуцкий провёл прощальный обед с игроками «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провёл прощальный обед с игроками арнемского клуба.
«Прощальный обед. Я люблю вас, парни», — написал Слуцкий в своём «инстаграме», прикрепив фото с командой.
Российский специалист объявил о своей отставке после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Поражение стало для подопечных Слуцкого пятым подряд. В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место, в активе команды 23 очка. Через несколько дней отставка Слуцкого была принята руководством голландского клуба.
Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.
Слуцкий трогательно попрощался с «Витессом» в «Инстаграме»
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