Слуцкий провёл прощальный обед с игроками «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провёл прощальный обед с игроками арнемского клуба.

«Прощальный обед. Я люблю вас, парни», — написал Слуцкий в своём «инстаграме», прикрепив фото с командой.

Российский специалист объявил о своей отставке после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Поражение стало для подопечных Слуцкого пятым подряд. В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место, в активе команды 23 очка. Через несколько дней отставка Слуцкого была принята руководством голландского клуба.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.