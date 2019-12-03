Барези — о «Золотом мяче»: в этом сезоне ван Дейк – лучший

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези прокомментировал вручение «Золотого мяча» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«В этом сезоне лучший – Вирджил ван Дейк», – написал в Барези в своём «твиттере».

Второе место в голосовании занял голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который отстал от Месси на семь баллов. Третьим стал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси установил мировой рекорд, выиграв награду в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоёвывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» Месси опередил Роналду, который становился обладателем почётной награды пять раз.



Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.