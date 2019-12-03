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Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»

Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
Футбол / Франция 0

«Монако» опубликовал заявку на матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». В список, состоящий из 19 футболистов монегасков, попал российский полузащитник Александр Головин.

Заявка «Монако»: Леком, Субашич, Си, Бадьяшиль, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Фабрегас, Адриен Силва, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш, Огустен, Кейта Бальде.

Матч «Тулуза» — «Монако» состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Мунисипаль» в городе Тулуза. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Монако» набрал 18 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ».

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