Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
«Монако» опубликовал заявку на матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». В список, состоящий из 19 футболистов монегасков, попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Леком, Субашич, Си, Бадьяшиль, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Фабрегас, Адриен Силва, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш, Огустен, Кейта Бальде.
Матч «Тулуза» — «Монако» состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Мунисипаль» в городе Тулуза. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
«Монако» набрал 18 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ».
- 3 декабря 2019
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