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«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном до 2024 года

«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном до 2024 года
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном», сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба. Новое соглашение 22-летнего футболиста с «Эвертоном» рассчитано до лета 2024 года.

«Я намерен остаться здесь надолго. Этот клуб дал мне возможность показать мою игру. Именно здесь я смог доказать, что достоин выступать за сборную Бразилии, и здесь забил много голов в чемпионате Англии. Клуб доверяет мне, а я доверяю ему. Болельщики поддерживают меня и команду, и мы стараемся делать всё, чтобы радовать их», — отметил Ришарлисон.

Ришарлисон выступает в составе «Эвертона» с 2018 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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