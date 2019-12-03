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Вдова Яшина: у Месси шесть «Золотых мячей», а у Алисона диск какой-то

Вдова Яшина: у Месси шесть «Золотых мячей», а у Алисона диск какой-то
Футбол / Англия 0

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова бывшего голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, прокомментировала вручение приза имени её мужа бразильскому вратарю «Ливерпуля» Алисону Бекеру.

«Приз совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу. Они говорили, что это будет тоже «Золотой мяч», а там был какой-то приз — я даже не разобрала, что там кругленькое, плоское, — диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алисона…

Согласна ли я с таким выбором? Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам всё объяснит, расскажет, что к чему.

Желаю господину Алисону новых побед! Только не надо от меня Алисона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст», — приводит слова Яшиной «Комсомольская правда — Казань».

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