Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не был бы против встречи с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.
«Ну, во-первых, я был бы рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет», — сказал Черчесов в видео, размещённом на канале «Любители» в YouTube.
Напомним, сборная России попала в группу В Евро-2020 с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля.
Стало известно время начала матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020
- 3 декабря 2019
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
21:56
-
21:34
-
21:25
-
21:14
-
21:10
-
20:55
-
20:48
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:07
-
19:53
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:08
-
19:06
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:19
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:45
-
16:41
-
16:36
Партнерский контент