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Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был — 500 процентов. А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой. Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь «Спартак», включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило — и точка. Поэтому тренер «Спартака» сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот «Зенита» — Оздоев срубил игрока «Спартака», не дав ему сыграть в мяч. Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист «Спартака» после этого упал. Это жёлтая карточка и пенальти — и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот.

Но я не хочу заострять внимание на судьях. Тренеры, давайте говорите нам о том, как вы работаете, почему такой технический брак. Вспомните удары спартаковцев из-за штрафной — куда они летели? Почему нет точных ударов? Конечно, Тедеско не может нести ответственности, потому что он работает без году неделя. Но сосредоточьтесь на тренерской работе, и это будет полезнее для всех, кто вас слушает», — сказал Орлов на своём канале в YouTube.

Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
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