Мбаппе определится со своим будущим по окончании сезона
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе примет решение по своему будущему по окончании сезона, сообщает «твиттер» Telefoot.
По данным источника, футболист рассматривает вариант с продлением контракта с парижским клубом, но сейчас форвард хочет сосредоточиться на игре команды в этом сезоне. Контракт Мбаппе с французским клубом действует до лета 2022 года.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижане выкупили трансфер игрока за € 145 млн. Сумма трансфера может увеличиться ещё на € 35 млн за счёт бонусов. В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 13 матчах за «ПСЖ», в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.
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