Де Лигт: если бы не был игроком, стал бы агентом и попытался превзойти Райолу

Нидерландский защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт, получивший приз лучшему молодому игроку по итогам 2019 года, рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.



«Я бы наверняка стал агентом ФИФА и попытался бы обойти Мино Райолу. Либо попытался бы подписать с ним контракт! Шучу, конечно. На самом деле, я не думал о том, что мог бы делать помимо футбола. Я всегда был одержим идеей стать футболистом. Мои родители нормально относились к этой идее, но сперва мне нужно было закончить обучение. Я сделал это. Допустим, я бы стал бизнесменом. Имел бы свое дело, покупал и продавал вещи, что-нибудь такое», — приводит слова де Лигта Get French Football News.

20-летний Де Лигт является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне в составе амстердамского клуба он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.