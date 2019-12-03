«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии. Кришито отметился голом и автоголом

В матче 4-го раунда Кубка Италии генуэзский «Дженоа» обыграл «Асколи» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреа Пинамонти, которому ассистировал Филип Ягелло. В начале второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Джакомо Беретта с передачи Николы Нинковича. На 68-й минуте «Асколи» вышел вперёд благодаря автоголу бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито с паса Марко Паяча. Через несколько минут Кришито забил уже в ворота «Асколи» и сравнял счёт. Победу генуэзцам принёс Пинамонти, который стал автором забитого мяча на 79-й минуте.

В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» встретится с туринским «Торино».