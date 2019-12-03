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Сборная Англии проведёт матчи с Австрией и Румынией перед Евро-2020

Сборная Англии проведёт матчи с Австрией и Румынией перед Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Стали известны соперники сборной Англии, с которыми команда сыграет в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщает BBC.

Команда Гарета Саутгейта сыграет со сборной Австрии 2 июня 2020 года, встреча пройдёт в Вене. Спустя пять дней, 7 июня, сборная Англии сыграет с национальной командой Румынии. Место проведения второго товарищеского матча будет определено позднее. Кроме того, в скором времени станет известна команда, с которой англичане сыграют 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии и Чехии. Третий соперник англичан будет определён по итогам стыковых матчей пути C.

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