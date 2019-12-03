Сборная Англии проведёт матчи с Австрией и Румынией перед Евро-2020

Стали известны соперники сборной Англии, с которыми команда сыграет в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщает BBC.
Команда Гарета Саутгейта сыграет со сборной Австрии 2 июня 2020 года, встреча пройдёт в Вене. Спустя пять дней, 7 июня, сборная Англии сыграет с национальной командой Румынии. Место проведения второго товарищеского матча будет определено позднее. Кроме того, в скором времени станет известна команда, с которой англичане сыграют 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии и Чехии. Третий соперник англичан будет определён по итогам стыковых матчей пути C.
- 3 декабря 2019
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:09
-
23:08
-
22:54
-
22:40
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
21:56
-
21:34
-
21:25
-
21:14
-
21:10
-
20:55
-
20:48
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:07
-
19:53
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:08
-
19:06
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:19
-
18:05
-
17:57