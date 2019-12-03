Сборные России U17 и U19 узнали соперников в Элитном раунде Евро-2020

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьёвки Элитных раундов чемпионатов Европы-2020 среди юношеских сборных U17 и U19.

Сборная России U19 попала в третью группу вместе с командами Грузии, Шотландии и Франции.

Матчи Элитного раунда Евро-2020 U19 с участием сборной России состоятся 25–31 марта 2020 года во Франции.



«Соперники нам достались хорошие. Со сборными Грузии и Шотландии мы незнакомы. Грузинская команда была посеяна в первой корзине, она вышла в Элитный раунд с первого места в группе. Будем собирать информацию об этих сборных. Что касается хозяйки мини-турнира — Франции, которая, что удивительно, была посеяна в третьей корзине, то за время моей работы встречались с ней два раза, в том числе в сентябре. Это очень сильная команда. Несколько её игроков уже выступают в основных составах клубов французской Лиги 1. Кроме того, французы будут играть у себя дома, что даёт им небольшое преимущество. Но Грузия и Шотландия своими результатами тоже заслуживают очень серьёзного отношения. Группа у нас очень серьёзная, но тем лучше для нас. Будем готовиться, играть. Считаю, что у всех участников мини-турнира примерно одинаковые шансы на выход в финальную часть Евро-2020», — сказал старший тренер команды U19 Александр Кержаков.

Сборная России U17 сыграет в седьмой группе вместе с командами Дании, Финляндии и Сербии. Матчи с участием россиян будут проходить с 25 по 31 марта 2020 года в России.



«Мы попали в достаточно ровную группу, в которой нет явных фаворитов. Возможно, чуть более выделяется сборная Дании, которая уверенно прошла первый отборочный раунд чемпионата Европы. У финнов тоже крепкая команда. С сербской сборной мы уже встречались в этом году. Кроме того, с 6 по 13 декабря нам предстоит учебно-тренировочный сбор в Сербии, в рамках которого мы снова проведём спарринги с сербами. Конечно, то, что мы играем дома, добавляет волнения. Давление будет выше, но будем готовиться, чтобы не подвести ни себя, ни наших болельщиков», — сказал старший тренер команды U17 Станислав Коротаев.