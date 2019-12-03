«Марсель» обыграл «Анже» в выездном матче Лиги 1, «Брест» разгромил «Страсбург»

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Морган Сансон. В конце первого тайма, на 41-й минуте, главный арбитр встречи Франк Шнедер назначил пенальти в ворота «Анже», который успешно реализовал хавбек «Марселя» Димитри Пайет.



В другом матче тура чемпионата Франции «Брест» принимал «Страсбург». Игра, прошедшая на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте, завершилась победой хозяев со счётом 5:0. Голами отметились игроки «Бреста» Александр Менди, Ферри Н'Гома и Кристиан Баттокьо, который оформил хет-трик.



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