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«Марсель» обыграл «Анже» в выездном матче Лиги 1, «Брест» разгромил «Страсбург»

«Марсель» обыграл «Анже» в выездном матче Лиги 1, «Брест» разгромил «Страсбург»
Футбол / Франция 0

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Морган Сансон. В конце первого тайма, на 41-й минуте, главный арбитр встречи Франк Шнедер назначил пенальти в ворота «Анже», который успешно реализовал хавбек «Марселя» Димитри Пайет.

В другом матче тура чемпионата Франции «Брест» принимал «Страсбург». Игра, прошедшая на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте, завершилась победой хозяев со счётом 5:0. Голами отметились игроки «Бреста» Александр Менди, Ферри Н'Гома и Кристиан Баттокьо, который оформил хет-трик.

Календарь французской Лиги сезона-2019/20

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/20

Франция - Лига 1. 16-й тур
03 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Сансон – 17'   0:2 Пайет – 41' (пен)
Франция - Лига 1. 16-й тур
03 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
5 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Менди – 20'   2:0 Баттокьо – 45+1'   3:0 Баттокьо – 53'   4:0 Баттокьо – 75'   5:0 Н'Гома – 90+4' (пен)
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