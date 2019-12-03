Моуринью: всего десять дней в «Тоттенхэме», но уже влюблён в Сона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем «шпор» Сон Хын Мине, который был признан лучшим игроком года в Азии из числа тех, кто выступает за пределами континента.
«В первую очередь хотел бы поздравить Сона с получением награды, вручаемой лучшему игроку Азии из числа тех, кто выступает за пределами континента. Это великолепно, он определённо заслужил этот приз. Я здесь всего десять дней, но уже влюблён в Сона. Думаю, каждый человек в «Тоттенхэме» рад за него», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.
Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2015 году из леверкузенского «Байера», сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 матчах английского национального чемпионата (в 11 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.
- 3 декабря 2019
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