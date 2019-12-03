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«Бордо» разгромил «Ним». Майя сделал хет-трик

«Бордо» разгромил «Ним». Майя сделал хет-трик
Футбол / Франция 0

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Бордо» разгромил «Ним» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Матч обслуживал арбитр Клеман Турпен.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором забитого мяча стал Джош Майя, которому ассистировал Юссуф Сабали. На 37-й минуте Майя забил второй гол с передачи Ясина Адли. В начале второго тайма Майя довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. На 58-й минуте четвёртый гол забил Николя де Превиль с передачи Майя. На 76-й минуте голом отметился Отавио, которому ассистировал Адли. Окончательный счёт установил Отавио, который оформил дубль.

«Бордо», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (12) — на 19-м месте.

Франция - Лига 1. 16-й тур
03 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
6 : 0
Ним
Ним
1:0 Майя – 24'   2:0 Майя – 37'   3:0 Майя – 53'   4:0 де Превиль – 58'   5:0 Отавио – 76'   6:0 Отавио – 87'
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