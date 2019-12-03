«Бордо» разгромил «Ним». Майя сделал хет-трик
В матче 16-го тура чемпионата Франции «Бордо» разгромил «Ним» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Матч обслуживал арбитр Клеман Турпен.
Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором забитого мяча стал Джош Майя, которому ассистировал Юссуф Сабали. На 37-й минуте Майя забил второй гол с передачи Ясина Адли. В начале второго тайма Майя довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. На 58-й минуте четвёртый гол забил Николя де Превиль с передачи Майя. На 76-й минуте голом отметился Отавио, которому ассистировал Адли. Окончательный счёт установил Отавио, который оформил дубль.
«Бордо», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (12) — на 19-м месте.
- 3 декабря 2019
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