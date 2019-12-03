Месси: каждый год у меня есть возможность перейти в другой клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что в 2014 году он всерьёз размышлял о смене клуба.

«Это было по причине, не связанной с футболом. Это было личное. Я переживал трудный период (с налоговыми органами Испании, 5 лет назад. — Прим. «Чемпионата»), но мне удалось преодолеть его благодаря поддержке «Барселоны». Это позволило мне продолжить выступать за клуб. В тот момент я не чувствовал себя комфортно в Испании.

Я получаю предложения от других клубов всё время. Каждый год у меня есть возможность перейти в другой клуб. Несколько клубов открывают для меня свои двери, хотя они знают, чего я хочу. Но они всё равно делают это на тот случай, если однажды я захочу сменить обстановку», — приводит слова Месси Get French Football News со ссылкой на France Football.