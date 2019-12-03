Абидаль: у игроков «Барселоны» 12 «Золотых мячей», и половина из них — у Месси
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал получение нападающим каталонской команды Лионелем Месси шестого «Золотого мяча».
«То, что делает Месси, исключительно. И он делает это до сих пор. Он демонстрирует свой талант каждый год. Мы рады, что он выступает за нашу команду. Игроки „Барселоны“ выиграли двенадцать „Золотых мячей“, и половина из них принадлежит Месси. Да, он признал, что чувствует приближение заката карьеры, но он также отметил, что собирается играть ещё несколько лет. Надеюсь, он продолжит жить своей страстью. Месси — настоящий профессионал. Думаю, именно по этой причине он будет продолжать завоёвывать индивидуальные награды», — приводит слова Абидаля Get French Football News.
Месси: каждый год у меня есть возможность перейти в другой клуб
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