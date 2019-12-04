Гаттузо может стать главным тренером «Наполи» вместо Анчелотти

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может сменить Карло Анчелотти на посту наставника «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, Анчелотти точно покинет «Наполи» по окончании текущего сезона. Не исключено, что итальянский специалист уйдёт из клуба раньше. Основным кандидатом на замену является Гаттузо. Отмечается, что спортивный директор «Наполи» ведёт переговоры с Гаттузо, чтобы выяснить, готов ли специалист занять пост главного тренера клуба по окончании сезона или раньше. Ранее сообщалось, что в услугах Гаттузо также заинтересована «Фиорентина».

Гаттузо покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Под его руководством клуб занял 5-е место в турнирной таблице Серии А.