Защитник «Пэлас» забил, пройдя полполя и обыграв трёх соперников. Видео
В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Борнмут» был открыт счёт на 76-й минуте. Отличился защитник хозяев Джеффри Шлупп. Получив пас около центральной линии, он проделал рейд в штрафную, уйдя от трёх соперников, и пробил мимо вратаря.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 14-м туре АПЛ сегодня, 3 декабря, также состоится матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити».
Завтра, 4 декабря, встретятся «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» с «Астон Виллой», «Саутгемптон» с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» с «Эвертоном».
В четверг, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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