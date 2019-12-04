Директор фан-клуба «Спартака» рассказал об экстрадиции заводящего в Петербург

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов сообщил, что заводящего на фан-секторе Валерия Бевза внезапно экстрадировали из Москвы в Санкт-Петербург как свидетеля по уголовному делу о драке, произошедшей 12 мая. При этом, в этот день Бевз находился в Москве, заводя фанатов на матче «Спартака» с «Уфой».

«Конечно, Бевза не было в Сан-Марино. Тут надо понимать, что если ты заводящий на фан-секторе «Спартака», то всегда находишься на виду. И появление в Сан-Марино утаить бы никак не получилось.



По протоколу его задержали за то, что он якобы организовывал заряды против Артёма Дзюбы. По факту же, просто взяли как человека с мегафоном. Всё вообще вышло странно. Во время матча Валера упал с решётки на перила. Побледнел, ему стало плохо. Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но, поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение.



В больницу его сначала не повезли. Максимум, чего удалось добиться, чтобы Валеру допросили на стадионе. Там, вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака», уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они всё-таки решили доставить его в ближайшее отделение.



Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия. Полиция всё подписала, объявила об СМС-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но, поняв, что это бесполезно, уехал в Москву. Уже по месту жительства он обратился к врачам, где ему поставили диагноз: «Сильный ушиб грудной клетки».



Во вторник начали поступать сообщения, что Валеру разыскивает полиция, хотя никто ни от кого не скрывался. Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке-38, его срочно экстрадируют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город.



Говорят, что он может помочь в расследовании драки на канале Грибоедова 12 мая прошлого года. Только Валера тогда был в Москве. Сейчас, после всех событий в Петербурге, когда людей десятками задерживают ни за что, даже сложно представить, что там на самом деле. Реально, может произойти всё, что угодно», — сказал Коршунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.