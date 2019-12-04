«Кристал Пэлас» обыграл «Борнмут» и вышел на 5-е место в АПЛ
В матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» обыграл «Борнмут» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор. Его ассистентами были Гари Бесвик и Адам Нанн.
На 19-й минуте «Кристал Пэлас» остался вдесятером из-за удаления Мамаду Сако. Единственный гол был забит на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Джеффри Шлупп, которому ассистировал Джеймс Макартур.
«Кристал Пэлас», набрав 21 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (16) — на 12-м месте.
В следующем туре «Кристал Пэлас» на выезде сыграет с «Уотфордом». «Борнмут» на своём поле встретится с «Ливерпулем». Оба матча состоятся 7 декабря.
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