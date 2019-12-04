Рапино — о желании на 2020 год: новый президент США. Нынешний просто сумасшедший
Футболистка сборной США Меган Рапино, выигравшая «Золотой мяч» по итогам 2019 года среди женщин, рассказала о списке желаний на 2020 год.
«Олимпийское золото, выигранное со сборной США. Ни одна национальная команда в истории не выигрывала Олимпиаду сразу после победы на чемпионате мира.
Ещё желаю нового президента в США. Нынешний просто сумасшедший. Я выступаю за радикального кандидата-демократа, который смог бы реформировать систему, которая, очевидно, не работает ни для кого, за исключением тех, у кого много денег. Мы должны заботиться о низших слоях населения, включая тех, кто голосует за Трампа. Часто они нуждаются в социальной защите и работе», — приводит слова Рапино Get French Football News.
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