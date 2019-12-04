«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли». Жезус сделал дубль

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистировали судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Габриэл Жезус, которому ассистировал Давид Сильва. На 50-й минуте преимущество «горожан» увеличил Жезус, оформив дубль с передачи Бернарду Силвы. Через некоторое время счёт до крупного довёл Родриго Эрнандес. На 87-й минуте четвёртый гол забил Рияд Марез с паса Силвы. Через пару минут разрыв в счёте сократил Роберт Брэйди, которому ассистировал Джеффри Хендрик.
«Манчестер Сити», набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (18) — на 11-м месте.
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