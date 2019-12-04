Жоау Мариу: очень странно, что Бернарду Силву и расизм отправили в одну корзину

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу выразил мнение, что его соотечественник и игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва не заслуживал наказания за расизм, так как это была лишь шутка.

«Это очень странная ситуация, потому что я знаю Бернарду. Это бессмыслица. Мы пытались поговорить, потому что такие вещи могут сказаться на тебе. Когда тебе предъявляют серьёзные обвинения, это не есть хорошо. Так что мы попробовали поговорить с ним, чтобы он успокоился и понял, что это не расизм. Это была лишь шутка среди друзей.

Это действительно очень и очень странно, что Бернарду и расизм отправили в одну корзину. Это два несовместимых понятия. Он понимает, какие у него были намерения. Поэтому он легко принял то, что это не является большой проблемой. Но важно, чтобы люди в Футбольной ассоциации Англии тоже поняли, где расизм, а где шутка», — цитирует Мариу AP News.

Напомним, что Бернарду Силва дисквалифицирован Федерацией футбола Англии (FA) на один матч и заплатит штраф в размере £ 50 тыс. (€ 58 тыс.).

Португалец опубликовал в своём «твиттере» мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил подписью «Угадайте кто?».