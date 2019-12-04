Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса
Футбол / Италия 0

«Манчестер Сити» присоединился к «Барселоне» в гонке за аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Football-Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку Ди Марцио.

В контракте игрока предусмотрена сумма отступных, которая составляет € 111 млн, но она может быть активирована только в течение определенного количества недель в летний период трансферов, клубами находящимися за пределами Италии.

«Интер» ведет переговоры с агентом Мартинеса о заключении нового контракта, который либо увеличит, либо исключит данный пункт.

Ранее «Барселона» не скрывала своей заинтересованности в форварде, и Лионель Месси призывал клуб инвестировать в своего аргентинского соотечественника.

В этом сезоне 22-летний аргентинец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 играх итальянской Серии А и Лиги чемпионов.

«Барселона» установила контакт с окружением Лаутаро Мартинеса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019