«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Сити» присоединился к «Барселоне» в гонке за аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Football-Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку Ди Марцио.

В контракте игрока предусмотрена сумма отступных, которая составляет € 111 млн, но она может быть активирована только в течение определенного количества недель в летний период трансферов, клубами находящимися за пределами Италии.

«Интер» ведет переговоры с агентом Мартинеса о заключении нового контракта, который либо увеличит, либо исключит данный пункт.

Ранее «Барселона» не скрывала своей заинтересованности в форварде, и Лионель Месси призывал клуб инвестировать в своего аргентинского соотечественника.

В этом сезоне 22-летний аргентинец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 играх итальянской Серии А и Лиги чемпионов.