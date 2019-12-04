«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Сити» присоединился к «Барселоне» в гонке за аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Football-Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку Ди Марцио.
В контракте игрока предусмотрена сумма отступных, которая составляет € 111 млн, но она может быть активирована только в течение определенного количества недель в летний период трансферов, клубами находящимися за пределами Италии.
«Интер» ведет переговоры с агентом Мартинеса о заключении нового контракта, который либо увеличит, либо исключит данный пункт.
Ранее «Барселона» не скрывала своей заинтересованности в форварде, и Лионель Месси призывал клуб инвестировать в своего аргентинского соотечественника.
В этом сезоне 22-летний аргентинец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 играх итальянской Серии А и Лиги чемпионов.
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