Аморузо: Роналду больше не прыгает и не попадает по воротам
Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо прокомментировал игру португальского нападающего туринцев Криштиану Роналду.
«Вот уже месяц Роналду волочится по полю, он больше не прыгает и даже не попадает по воротам.Нужно уметь признаться себе, что в определенном возрасте важнее отдыхать, чем играть.
Управлять Криштиану непросто, но я уверен, что он по-прежнему способен давать результат», – приводит слова Аморузо Calciomercato.
В составе «Ювентуса» Аморузо принял участие в 105 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 1 голевую передачу.
В этом сезоне на счету Роналду 7 забитых мячей и 2 голевые передачи за 16 сыгранных матчей во всех турнирах за туринский клуб
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