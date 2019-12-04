Аморузо: Роналду больше не прыгает и не попадает по воротам

Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо прокомментировал игру португальского нападающего туринцев Криштиану Роналду.

«Вот уже месяц Роналду волочится по полю, он больше не прыгает и даже не попадает по воротам.Нужно уметь признаться себе, что в определенном возрасте важнее отдыхать, чем играть.

Управлять Криштиану непросто, но я уверен, что он по-прежнему способен давать результат», – приводит слова Аморузо Calciomercato.

В составе «Ювентуса» Аморузо принял участие в 105 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 1 голевую передачу.

В этом сезоне на счету Роналду 7 забитых мячей и 2 голевые передачи за 16 сыгранных матчей во всех турнирах за туринский клуб