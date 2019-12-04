Аджоев: «Арсенал» планирует попасть в десятку, а там — как получится

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который прошёл в Москве и завершился со счётом 1:0.

«Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет. Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только чуть-чуть что-то пошло не так, сразу начали критиковать. В футболе всегда так. Если говорить о нас, то наша задача — выигрывать в каждом матче. Мы планировали попасть в десятку, а там — как получится», — приводят слова Аджоева «Известия».

Тульский «Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (33) — на 3-м месте. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром», матч состоится 7 декабря. «Арсеналу» 6 декабря предстоит домашняя игра с «Локомотивом».