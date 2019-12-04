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Лима: Лоськов и Хохлов клали мне бананы в чемодан, чтобы я не голодал

Лима: Лоськов и Хохлов клали мне бананы в чемодан, чтобы я не голодал
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Лима рассказал, как над ним подшучивали партнёры по команде, а также поделился воспоминаниями о праздновании чемпионского титула в 2004 году.

«Лоськов и Хохлов клали мне бананы в чемодан, чтобы я увозил с базы и не голодал. Да, у нас такие приколы были.

Помню, как после чемпионского матча с „Шинником“ мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановились у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: «Не-не-не, так неправильно». Эх… Получилась восхитительная вечеринка.

Я подключил к динамикам свою музыку – самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Сёмин выпивал. Пили всё: много пива, водка, виски, шампанское – мы всё забрали из киоска. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: «Хорош-о-о-о». Это было первым, что пришло в голову. «Локомотив» – это хорошо-о-о-о! Все уже были поддатые. Праздновали всю ночь. Лоськов до сих пор помнит детали. Знаю, что Хохлов вспоминает те моменты. Сёмин тоже говорит, что лучшее время было тогда», — рассказал Лима в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Лима: автобус «Локо» остановился, мы сунули пачку денег и забрали весь алкоголь
Интервью с Лимой. Кто ему подсовывал бананы в сумку, как его обманули в сборной и почему он пропускал тренировки.
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