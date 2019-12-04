РФС: продолжаем следить за ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге

В пресс-службе Российского футбольного союза прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).
«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — передаёт заявление пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
3 декабря заводящий на фан-секторе «Спартака» Валери Бевз был внезапно экстрадирован из Москвы в Санкт-Петербург в качестве свидетеля по уголовному делу о драке, произошедшей 12 мая. При этом в этот день Бевз находился в Москве, заводя фанатов на матче «Спартака» с «Уфой».
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