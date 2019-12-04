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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена в январе

«Тоттенхэм» готов продать Эриксена в январе
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника команды Кристиана Эриксена в январе. Об этом сообщает Evening Standart.

Кристиан Эриксен уже неоднократно отказывался подписать новый контракт с лондонской командой, хотя руководство предлагало датчанину оклад в размере € 230 тыс. в неделю, что сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе.

Как сообщает источник, председатель клуба Дэниел Леви полон решимости продать Эриксена и дал понять, что 27-летний игрок может покинуть «Тоттенхэм» в январе, даже если это негативно повлияет на усилия Моуринью обеспечить место в четвёрке чемпионата Англии и выиграть Кубок Англии или Лигу чемпионов. Руководство готово рассмотреть предложения других клубов по датчанину от € 50 млн.

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