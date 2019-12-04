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«Бёрнли — «Манчестер Сити» — 1:4. Видео всех голов

«Бёрнли — «Манчестер Сити» — 1:4. Видео всех голов
Футбол / Англия 0

В 15-м туре чемпионата Англии «Бёрнли» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур».

На 24-й минуте счёт открыл Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы. В начале второго тайма Жезус увеличил разрыв в счёте, оформив дубль с паса Бернарду Силвы. Вскоре счёт довел до разгромного Родриго Эрнандеса. Четвёртый гол в ворота «Бёрнли» забил Рияд Марез, которому ассистировал Силва. «Бёрнли» удалось лишь забить гол престижа, отличился Роберт Брэйди с передачи Джеффри Хендрика.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (18) — на 11-м месте.

В 16-м туре «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 7 декабря.

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