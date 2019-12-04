Моуринью: «Тоттенхэм» не может позволить себе покупку Бруну Фернандеша
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сообщил, что клуб не будет приобретать полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
25-летний португалец рассматривался руководством «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно, когда стало известно, что полузащитник Кристиан Эриксен хочет покинуть команду.
«Я с уверенностью могу сказать, что мы не будем покупать Фернандеша, потому что это игрок уровня и стоимости, которую мы не можем себе позволить. «Тоттенхэм» — не тот клуб, который будет совершать дорогостоящие трансферы и покупать игроков, которые уже достигли определенного уровня в своей карьере. Для нас это экономически невыгодно. На этом уровне мы являемся другим клубом», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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